Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili aday adayları bir araya getirildi

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MUĞLA (AA) - AK Parti İl Başkanlığı tarafından en genç milletvekili aday adayı 19 yaşındaki Kardelen Çelik ile en yaşlı aday adayı 85 yaşındaki Nevres İyi, il binasında bir araya getirildi.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, partisinin her zaman olduğu gibi yine milletin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

Tüm ilçelerden her yaştan vatandaşın aday adaylığı için başvurduğunu belirten Akça, adaylara başarılar diledi.

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