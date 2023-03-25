MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor, konuk ettiği Akran Gemlik Basketbol'u 81-60 yendi.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Çağdaş Bodrumspor, ilk çeyreği 26-12, devreyi 46-19, üçüncü periyodu da 55-44 önde geçip müsabakadan 81-60 galip ayrıldı.



Maçta, "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası kapsamında Bodrum ekibinin seyirci gelirinin, deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı öğrenildi.



Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, basın mensuplarına, başarıyı Bodrum halkına borçlu olduklarını söyledi.

Bodrum halkının ciddi anlamda kendilerini sahiplendiğini belirten Çağlar, "Her şey transfer gücüyle olmuyor, Bodrum halkının sahiplenmesiyle biz bu birlikteliği yakaladık. İyi kadromuz var, iyi bir idari kadromuz var. Bununla beraber iyi yerlere geldik. Son 8 maçımız kaldı, hayırlısıyla inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Çağlar, şunları dile getirdi:

"Depremle ilgili tüm milletimizin başı sağ olsun. Taraftarlarımızdan sembolik de olsa 20 liralık bir bilet ücreti talep ettik. Ne kadar topladıysak biz de o kadar ekleyerek, gerekli yardım kuruluşlarına bağışlamaya karar verdik. Sezon sonuna kadar biz de taraftarımızla ve Bodrum halkıyla birlikte bu işin içerisinde olmak istedik. Bizim için önemli olan bir diğer husus da altyapı. A takım sahnenin ön yüzü ama en kıymetli olan alt taraf. Sadece bölgemizde değil diğer illerdeki gençlerimizi de spora kazandırmak istiyoruz."

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