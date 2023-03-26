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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Bodrum'a geldi

AA

İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Bodrum'a geldi

MUĞLA (AA) - İngiltere'den Bodrum'a gelen turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

İngiltere'den Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen 166 kişilik kafile için TAV yetkilerince karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkililerince karanfillerle karşılandı.

İngiliz turistler, işlemlerinin ardından ilçede konaklayacakları otellere geçti.

Uçaktaki işlemlerinin ardından alana gelen uçuş ekibi de yetkililerce çiçeklerle karşılandı. Yetkililer daha sonra uçuş ekibiyle pasta kesip çeşitli ikramlarda bulundu.

İngiliz havayolu EasyJet'in 4 Kasım'a kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyeceği bildirildi.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, yazılı açıklamasında, Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sezon boyunca paydaşlarla işbirliği içinde yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade eden Kayaoğlu, "2022'de salgın öncesi rakamlara yaklaşan uçuş ve yolcu sayımızın, bu yıl artarak devam etmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de turistlere güzel bir karşılama yapıldığını söyledi.

Bir yolcunun Türkçe "merhaba" diyerek giriş yaptığını ifade eden Dengiz, "Bundan sonra uçuşlar artacak ve devam edecek. Otellerimiz sezona hazır. Bütün ülkeler Bodrum'a gelsin istiyoruz. İngiltere'nin ön planda olacağını düşünüyoruz. Sonrasında Almanya, Rusya ve Polonya takip edecektir." diye konuştu.


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