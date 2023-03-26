Muğla Valisi Tavlı, depremzedelerle sahur yaptı, orucunu açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentte öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle sahur yaptı, iftarda bir araya geldi.

Vali Tavlı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Birlikte sahur yaptığı depremzedelerle sohbet eden Tavlı, çocuklara hediye verdi.

Tavlı'ya, Vali Yardımcısı Murat Sarı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş eşlik etti.

Yurtta, depremlerden etkilenen illerden gelen 2 bin 500 depremzenin misafir edildiği öğrenildi.



Tavlı, Milas ilçesinde de Gençlik ve Spor Bakanlığı Milas Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle sohbet edip çocuklara hediye dağıttı.

Deprem bölgesinde 266 depremzedenin misafir olduğu yurtta şimdiye kadar 377 depremzede konakladı.

İftar programına Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da katıldı.

Tavlı, devletin tüm gücü ile vatandaşların yanında olduğunu misafirlerin rahat edebilmeleri için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini kaydetti.

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