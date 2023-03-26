Kadın ve Sanat Festivali'nde sergilenen tablolar depremzedeler yararına satışa çıkarıldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris'te 18'ncisi düzenlenen Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali kapsamında yapılan karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Armutalan Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen karma sergide tablolar depremzedeler yararına satışa çıkarıldı.

Sergide Marmaris Belediye Başkan Vekili Zülal Akyüz, serginin onur konukları emekli eğitimci, yazar ve ressam Aysu Günay, ressam Nevin Güven, müzikolog, besteci, solist Serap Yenici, sanatçı Yelda Cavga'ya festival ödüllerini takdim etti.

Festivalin organizasyon komitesi başkanı ve sinema sanatçısı Selma Sonat, serginin beğeni ile takip edildiğini görmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Sonat, depremzedeler yararına satışa çıkan tabloların ilgi görmesine de sevindiklerini kaydetti.

Sergi 31 Mart'a gününe kadar gezilebilecek.

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