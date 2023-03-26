Bodrumspor - Erzurumspor FK maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, üç haftanın sonunda mağlubiyet serisini kırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, özellikle son haftalarda istedikleri oyunu sergilemekte zorlandıklarını ifade etti.

Bugün hoca değişikliğinden sonra çok daha farklı reaksiyon gösteren bir rakiple oynadıklarını ifade eden Taşdemir, "Oyuna çok da iyi başlayamadık ama 10 kişi kaldıktan sonra bütün kafamızda kurduğumuz düzen ve planımız değişti. Ona göre farklı bir düzen uygulamak zorunda kaldık." dedi.

Takımın 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadığına dikkati çeken Taşdemir, "Takım iyi reaksiyon verdi. Düşündüğümüz gibi de oldu. Derdimiz iyi kapanıp pozisyona girmekti. Bunu da başardık ama bulduğumuz pozizyonları da atamadık. Son dakikalada yiyebilirdik. Üç haftanın sonunda mağlubiyetlerin serisini kırdığımız için 'bu puan bize iyi geldi' diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda birazcık daha eski oyunumuzu oynamaya gayret edeceğiz." diye konuştu.





- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da sıcak havada iyi futbol oynayan her iki takımı da tebrik etti.

İki takımında futbolun güzelliklerini ortaya koymaya çalıştığını anlatan Kutlu, şunları söyledi:



"Bodrumspor uzunca bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunun belli bölümlerinde özellikle son anlarında iki tane çok net pozizyon vardı. İyi oynadılar. İlk yarıda rakibimiz 10 kişi kaldığında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Galip gilebilirdik ama olmadı. Bodrumspor kontraatakta çok etkili bir takım. Rakip 10 kişiyken bunun sıkıntılarını yaşadık ama 10 kişi oynayan bir takıma karşı kazanmamız gerekiyordu. Sahada oyuncularımızın gösterdiği duruş ve kazanma isteği bizi sevindiriyor. İleriye yönelik bizim bakış açımızı pozitife doğru yönlendiriyor. Kazanmamız lazımdı ama deplasmanda alınan bir puan, özellikle bizim gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan birtakım için önemli diye düşünüyorum."

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