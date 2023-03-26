Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da başladı

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MUĞLA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu 2023 Faaliyet takvimi kapsamında yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'nın Ortaca ilçesinde başladı.

Ahmet Ateş Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya, 61 ilden 444 erkek, 236 kadın toplamda 680 sporcu katılıyor.

İlk gün açılış seremonisi ve eleme karşılaşmaları ile başlayan şampiyona, 1 Nisan'da yapılacak final maçları ve madalya töreni ile sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyerek, "Bayramın hemen bitiminde büyüklerle ilgili İzmir Çeşme'de uluslararası boks şampiyonası düzenleyeceğiz. inşallah çok renkli geçecek." diye konuştu.





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