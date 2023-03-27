Datça'da zeytin ve narenciye üreticileri bilgilendirildi

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MUĞLA (AA) - Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Datça İlçesinde, zeytin ve narenciye üreticilerine bilgilendirme yapıldı.

Merkez ve kırsal mahallelerde üreticilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, zeytin ve narenciye üreticilerine zeytin ve narenciye hastalıkları, zararlıları ve bitki besin elementi noksanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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