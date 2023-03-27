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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Optimist Milli Takımı aday kadrosu, Muğla'da kampa girdi

AA

Optimist Milli Takımı aday kadrosu, Muğla'da kampa girdi

MUĞLA (AA) - Optimist Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkencilerin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampı başladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen kampa 24 sporcu katıldı.

Yelkenciler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Tesisleri'nin bulunduğu İçmeler mevkisinde antrenmanlarını yapıyor.

Sporcular, Optimist Milli Takımı Antrenörleri Alican Selcik ve Gökhan Durkal eşliğinde yelken açtı. Kampta, Türkiye Yelken Federasyonunun davetiyle ev sahibi kulüpten Serdar Çiçek ve İstanbul Yelken Kulübünden Bilgehan Türkmen de görev aldı.

Alican Selcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta sporcuların güncel performanslarını görmeyi ve daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl Avrupa Optimist Şampiyonası'nın 15-22 Temmuz'da Yunanistan'da yapılacağını aktaran Selcik, "Avrupa Şampiyonası öncesi 6-11 Nisan'da Atina'daki uluslararası özel bir yarışa katılacağız. Kamptaki sporculardan 12'si ile gideceğimiz yarışta, şampiyona için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Selcik, nisan sonunda ikincisi Ayvalık'ta gerçekleştirilecek milli takım seçme yarışlarının ardından ay-yıldızlı kadronun belirleneceğini kaydetti.

Sporcuların denizde antrenmanların yanı sıra karada da eğitimlere katıldığı kamp, 31 Mart Cuma günü tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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