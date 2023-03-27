MTO'dan Marmaris Yat Limanı inşaatı bitirilsin çağrısı

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MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) Muğla Büyükşehir Belediyesince yenileme çalışmaları başlatılan Marmaris Yat Limanı'nın inşaatı bitirilmemesine esnafların tepkilerin arttığını belirterek inşaatı bitirin çağrısında bulundu.

MTO, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaris'in yüzü olarak bilinen Yat Limanı bölgesinde alt yapı yenileme çalışmaları yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne turizm sezonunun başlamasıyla esnafın tepkili olduğunu vurgulandı.

Yat limanına yat bağlamanın zorlaşmasının yat turizmi sektörünü zora soktuğunu belirtilirken, limandaki işletmelerin ve turistlerinde inşaattan etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, MTO Başkanı Mutlu Ayhan'ın ocak ayında başlayan ve halen devam eden Marmaris Yat Limanı altyapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının oldukça yavaş ilerlediği aktarılarak, "An itibariyle olan görüntünün inşaatın oldukça uzun bir süre daha devam edeceği izlenimi veriyor olmasından dolayı ciddi derecede endişeliyiz. Konuyla ilgili kaygılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e ilettik." ifadeleri kullanıldı.





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