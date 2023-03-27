Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, 17 Mart'ta, plakasız motosikletli ve yüzü maskeli biri tarafından 3 kişinin silahla vurulduğu olayla ilgili yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fethiye Adliyesine çıkarılan şüphelilerden birisi savcılık talimatıyla, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ikisi de tutuklandı.
- Olay
Tuzla Mahallesi'nde, 17 Mart'ta, plakasız motosikletteki yüzü maskeli bir kişi tarafından A.B, D.D. ve F.B'ye silahla ateş edilmiş, olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi, 25 Mart'ta gözaltına almıştı.