Marmaris'in çam balı coğrafi işaret sertifikaları üreticilere verildi

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MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından coğrafi işaret almaya hak kazanan çam balı üreticilerine sertifika ve logoları teslim edildi.

İlçenin önemli tarımsal değeri olan çam balında geçen yıl Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı denetim sürecine dahil edilen ve kontrol sürecini tamamlayan arıcılık işletmelerine sertifikaları Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ve oda yetkililerince mahallelerinde verildi.



Türkiye'de bal konusunda coğrafi işaret almış 25 üründen birisi olan Marmaris Çam Balı, tarihsel geçmişi, kendine has tat, koku, renk gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.





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