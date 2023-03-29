Muğla'da gökkuşağı alabalığının üretim verimliliği projeyle artırılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, deniz kültür balığı üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer alan Muğla'da, alabalık üretiminde kalite ve verimliliğinin arttırılması için çalışma başlattı.

Alabalık üretiminde önemli bir yere sahip Seydikemer ilçesi Eşen Çayı havzasında üretilen gökkuşağı alabalığı üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.



Muğla Valiliği destekleriyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülecek proje ile Eşen Çayı havzasında faaliyet gösteren gökkuşağı alabalığı işletmelerinde verimlilik ve kaliteli üretim başta olmak üzere güvenli gıda arzı ile üreticilerin iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Gökkuşağı alabalığının önemli üretim merkezlerinden Seydikemer ilçesi Eşen Çayı havzasındaki alabalık üretim işletmelerinde yılda 18 bin ton gökkuşağı alabalığı üretiliyor.

Üretilen alabalıkların yaklaşık yüzde 80'i yaklaşık 25 tesiste işlenerek yurt dışına gönderilirken geri kalan kısmı iç piyasada tüketiliyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yaklaşık 1 milyon lira destek verdiği proje ile üretimde verimliliğin ve kalitenin yanı sıra işletme karlılığı arttırılacak.

Ayrıca işletme sorumlularına verilecek eğitimlerle biyogüvenlik kültürünün de geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol imza törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcısı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Topuz, Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emrah Şimşek, Proje Araştırmacıları Doç. Dr. Şeyda Cengiz, Dr. Nurettin Çanakoğlu, Dr. Neslihan Sürsal Şimşek ve Dr. Semiha Yalçın katıldı.



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