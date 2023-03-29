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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seyikemer ilçelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Faralya Mahallesi'nde ikamet eden Ünal Ü'nün, iş yerinin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 38 suç kaydı bulunan G.E. ile 2 suç kaydı bulunan Ş.G.E'nin kiralık kamyonetle hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların kaldığı ikamettin deposunda yapılan aramada çalıntı malzemeler, av tüfeği ve 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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