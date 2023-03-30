Datça'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde temizliğe gittiği evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Evlerinden para ve ziynet eşyalarının çalındığını öne süren ev sahiplerinin şikayeti üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

İhbarlar doğrultusunda evlere temizliği giden G.Ç. (43) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde çok sayıda zümrüt yüzük, küpe, pırlanta, bilezik ve diğer ziynet eşyaları ile cep telefonunu çaldığını, ziynetlerin bir kısmını ilçedeki bir kuyumcuya sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Satılan ziynet eşyaların bir kısmı kuyumcudan alınarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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