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14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

AA

14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Milas ilçesinde 14'üncüsü düzenlenen Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas’ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin oldukça fazla olduğunu ve bu potansiyelin en üst seviyelere getirilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise salgın döneminin ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın tarımın önemini bir kez daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Muğla’da tarım ve turizmin birlikte yapıldığını belirten Saylak, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak il genelinde modern yöntemlerle, eğitimlerle ve desteklemelerle çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kesilen açılış kurdelesiyle kapılarını aralayan fuar, vatandaşlardan ilgi gördü.

Çiftçiyi ve sektörü bir araya getiren fuarda gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında gelişme kaydedilmesi beklenirken, gıda tarım ve hayvancılık alanlarındaki ürünlerin sergilendiği fuar 2 Nisan'a kadar açık kalacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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