Fethiye'de kumru ve yavruları yuva yaptıkları araç yıkama makinesinde yaşıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kumru, araç yıkama makinesi üzerine yaptığı yuvasında yavrularıyla yaşamaya devam ediyor.

Taşyaka Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki benzin istasyonunda yer alan otomatik araç yıkama makinesinde yuvaları bulunan kumrular, araçlar yıkanırken üzerlerine su gelmesine rağmen kaçmıyor.

Makinenin gürültüsünden de rahatsız olmayan kumrular, yıkama sırasında makine ile yukarı aşağı inip çıkıyor.

İstasyona araçlarını yıkamaya gelen kişiler yıkama sırasında kumruları görünce durumu görevlilere bildiriyor. Görevliler durumun normal olduğunu, anne kumrunun 6 aydır orada olduğunu belirtiyor.

İstasyon çalışanı Hüseyin İhtiyaroğlu, AA muhabirine, kumruları fark eden bazı müşterilerin araç yıkamadan vazgeçtiğini ifade etti.

Minibüs şoförü Ahmet Kızıl da bu durumdan insanların ibret alması gerektiğini vurgulayarak "Kumru annelik içgüdüsüyle yavrularını ölümüne koruyor. İnsanların ibret alması gereken bir olaya tanık oluyoruz." dedi.

Otomobilini yıkamaya gelen Yunus Yaya, kumruları aracı yıkadıktan sonra fark ettiğini ve annenin yavrularına sahip çıktığını görünce etkilendiğini dile getirdi.

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