Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekiplerce çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 53 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 43 kişi serbest bırakıldı.





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