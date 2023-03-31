Muğla'nın yöresel ürünleri depremzedelerin sahur ve iftar sofralarına ulaşıyor

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hazırlanan erzak paketlerine konularak gönderilen çam balı ile zeytin gibi yöresel ürünler, depremzedelerin sahur ve iftar soflarında yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedelere, Muğla'dan yapılan yardımlar devam ediyor.

Merkez ilçe Menteşe'de oluşturulan dağıtım merkezine getirilen yardımlar, kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Muğla ve ilçelerindeki birlik, oda ve hayırseverler tarafından bağışlanan yöresel ürünler de Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplanarak Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna götürülüyor.

Yöresel ürünler, burada özel hazırlanan kahvaltı ve gıda kolilerine konularak Muğla ve ilçelerinde konaklayan depremzedeler ile Hatay ve Adıyaman'daki afetzedelere ulaştırılıyor.

Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler, AA muhabirine, Muğlalıların tüm gücüyle, birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen illere yardım ettiğini söyledi.

Yardım seferberliğinin ramazanın bereketiyle artarak devam ettiğini belirten İşler, "Merkezi depomuzdan ilk etapta gıda, hijyen, battaniye, uyku tulumu, tıbbi malzemeleri toplayarak 11 ilimize gönderdik. Deprem bölgesine yaklaşık 17 milyon 500 bin gıda paketi ile 16 milyon 500 bin battaniye, uyku tulumu, tıbbi malzeme paketi ulaştırdık." dedi.

Kentteki ve deprem bölgesinde afetzedelerin iftar ve sahurluklarının karşılanması için bölgenin yöresel ürünlerinden kahvaltı paketleri hazırladıklarını anlatan İşler, şunları kaydetti:

"Hatay ve Adıyaman'a ramazanın başından beri şu ana kadar 8 bin 500 paket gıda kolisi gönderdik. Bugün yine Hatay'a 1800 gıda kolisi daha göndereceğiz. Bu sayı ramazan içinde 22 bin 500'ü bulacak. Bunun yanı sıra ramazan nedeniyle kuru gıda kolileri de hazırladık. Bölgedeki üreticilerden toplanan 11 bin kilogram zeytinyağı aldık. Bunları bir ve ikişer kiloluk şişelere hazırladık. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinden de 11 bin 500 kilogram yaklaşık 23 bin cam kavanoz çam balı aldık. Bölgedeki üreticilerden gelen peynir ve zeytinlerle bal ve yağlarımızdan oluşan kolileri depremzedelere ulaştırılıyor."

İşler, Muğla ve ilçelerindeki 42 bin 500 depremzedeye de bu paketlerden ulaştırdıklarını bildirdi.

Muğla'dan bugüne kadar deprem bölgesinde 1139 tır yardım gönderildiğini vurgulayan İşler, yardımlara İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumların büyük destek verdiğini ifade etti.

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