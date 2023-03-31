Muğla'da deniz kenarında ceset bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz kenarında kimliği belirsiz ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Emecik Mahallesi Çakal mevkisinde plajda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ekipleri ve sağlık personeli sevk edildi.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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