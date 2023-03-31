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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ilk kez düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayak mücadelesine, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 13 yelkenli yat ile 39 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde bitişe geldi.

Birinci ve ikinci ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri kulüp bahçesinde düzenlenen törenle verildi.

Üç ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Strekoza (Mikhail Mischenko)

2- İmagine (Zafer Öznur)

3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC-2

1- Valeria (İvan Zotov)

2- Marmarisa (Gleb Semerenko)

3- Ada Sailor-Adaköy Marina Cook’s Club (Alp Doğuoğlu)

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