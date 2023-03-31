Fethiye’de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Nursel Özdemir Eğitim Kurumunda gerçekleştirilen programa otizmli bireyler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı.

Otizmli çocukların yaptığı resimlerin sergilendiği etkinlikte, çocuklar nostaljik polis arabası ile trafik motosikletine bindirildi.

Etkinlik sonunda "Kanka Polis" kostümü ile çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Nursel Özdemir Eğitim Kurumları Kurucusu Salih Dündar, AA muhabirine, amaçlarının bir kişinin daha otizmin farkında olmasını sağlamak olduğunu söyledi.



Otistik çocukların toplum içinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Dündar, otizmin tek tedavisinin ise eğitim olduğunu kaydetti.





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