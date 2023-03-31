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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'da kaçak sigara üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesi'nde yaşayan V.K. ve K.K'nın evlerinde kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, adrese düzenlediği operasyona 2 elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 120 bin boş makaron, 150 bin dolu makaron, 200 bin kilitli poşet ve 112 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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