Muğla Valisi Tavlı, depremzedelerle iftar yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Menteşe Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Tavlı, vatandaşlarla sohbet etti ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Tavlı, yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.



Deprem bölgesine tüm Türkiye'den olduğu gibi Muğla'dan da yardımların gönderilmeye devam ettiğini belirten Tavlı, yardım ve destekte bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından iftar duası yapıldı.



İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve yurtlarda kalan depremzede vatandaşlar katıldı.



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