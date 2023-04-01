Bakan Kirişci, Muğla'da 14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi:

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerelden kalkınma modelinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bir şehrin kendine yeterliliği çok daha önemli. Nasıl ülkelerin kendine yeterliliği önemli ise ilin de kendine yeterliliği hatta ilçenin kendine yeterliliği önemli. Bunu bir prensip haline getirmemiz lazım." dedi.

14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezen Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, ülkenin ve bölgenin kendisine ait markalarının bulunduğunu, bunları sahiplenmenin önemli olduğunu söyledi.

Yerel aktörlerin kendi bölgelerindeki ürünleri sahiplenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kirişci, "Yerelden kalkınma modeli bizim için çok çok önemli. Bir şehrin kendine yeterliliği çok daha önemli. Nasıl ülkelerin kendine yeterliliği önemli ise ilin de kendine yeterliliği hatta ilçenin kendine yeterliliği önemli. Bunu bir prensip haline getirmemiz lazım. Kendimiz için önce üretmemiz, kendimize gıda, beslenme, barınma, her anlamda mutlaka burada üretim yapıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "Üretici, ürettiğinden para kazanacak"

Bakan Kirişci, Muğla'nın bütün ilçeleriyle bu yönde örnek olduğunu ve çok sayıda ürün çeşitliliğinin bulunduğunu dile getirerek, bunun Türkiye ve dünyaya da örnek olması gerektiğini kaydetti.

TBMM'den geçen yasayı hatırlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Un, yağ, şeker, et, süt, yumurta, bunlar stratejik ürün. Şimdi yağ kısmıyla ilgili veya unlu mamullerle ilgili yeni dönemde üreticimizin üretmiş olduğu ürünü pazarda arzuladığı fiyata satıp satmadığına bakacağız çünkü biz ona stratejik ürün demişiz. 'Sen üret' demişiz. O götürdü pazara, sattı ama pazardaki fiyat arzuladığının altında kaldı. Biz ona diyeceğiz ki 'Aradaki farkı biz ödüyoruz.' çünkü Tarım Kanunu'nun 19. maddesi bunu emrediyor. Fark ödemesi adı altında bir destek var yani üretici, Yeşilay, Kızılay değil. Üretici, ürettiğinden para kazanacak. Kendi refahını, geleceğini garanti altına alacak."

Kirişci, üreticilerin doğru yöntemlerle kaliteli üretim yapması için çaba gösterdiklerini, bunu yapan üreticilerin de iyi ve kaliteli üretimle ürünlerini daha yüksek fiyatlara satabileceklerini belirtti.

- "Burada insanlar yaptıklarının piyasadaki değerini görecek"

Fuarların hem katılanlar hem de ziyaret edenler açısından çok kıymetli buluşma alanları olduğuna dikkati çeken Kirişci, bu nedenle fuarların eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Öğrencilik yıllarından beri fuarları desteklediğini ve takip ettiğini anlatan Kirişci, "Burada insanlar yaptıklarının piyasadaki değerini görecek. Ziyaretçiler de hepsinin bir arada olduğu bir ortamda fiyat ve kalite yönünden mukayese etme imkanı buluyor. Bence fuarlar iyi bir sosyalleşme alanı, ekonomik faaliyetlerin mukayese edilme alanı. Ticari olarak da insanların birbirleriyle dayanaşabilecekleri yerler." diye konuştu.

Balçık mevkisinde TARİŞ'e ait alanda çiftçiyi ve sektörü bir araya getiren fuarda gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ürünler sergileniyor.

Kirişçi, kendisini karşılayan vatandaşlarla tokalaşarak yetkililerden fuarla ilgili bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve protokol üyeleri ile fuarı gezen Kirişci, ekipman ve ürünleri inceledi, çiftçilerle sohbet etti.

Bakan Kirişci, fuar ziyaretinde sohbet ettiği sipsi ustası Ramazan Mercan'ın kasketini takıp sipsi çalmayı denedi.

Fuar alanında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü standı ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası stantlarını gezerek yöresel ürünleri inceleyen Bakan Kirişci'ye deve maketi hediye edildi.

Fuar alanının çıkışında Kirişci'ye "Muğla Prof. Dr. Vahit Kirişci" yazılı künefe tepsisi sunuldu.

Bakan Kirişci, daha sonra Muğla Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Orhan Tavlı'dan bilgi aldı.



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