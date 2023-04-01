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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da sona erdi

AA

Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da sona erdi

MUĞLA (AA) - Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı.

Ortaca Ahmet Ateş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 61 ilden 680 sporcu katıldı.

Şampiyonada erkekler 46-49 kiloda Emirhan Aktürk, 51 kiloda Mehmet Ali Demirezen, 54 kiloda Selahattin Cinibulak, 57 kiloda Çağrı Fidan, 60 kiloda Ahmet Pekel, 63,5 kiloda Sadegh Haghehpaur, 67 kiloda Tarık Ahmet Çelebi, 71 kiloda Selim Kop, 75 kiloda Nazmi Efe Polat, 80 kiloda M. Furkan Karadağ, 86 kiloda Burak Canpolat, 92 kiloda Taha Turgut Tarhan ve +92 kiloda Ekrem Çalışkan birinci sırayı aldı.

Kadınlarda ise 46-49 kiloda Filiz Işık, 50 kiloda Sinem Çelik, 52 kiloda Hatice Kübra Gökçe, 54 kiloda Hamiyet Demirel, 57 kiloda Sudenaz Ballıoğlu, 60 kiloda Zeynep Sena Comart, 63 kiloda Esmaul Hüsna Babat, 66 kiloda Elif Pınar Bozkurt, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Asya Us, 81 kiloda Zeliha Özdemir ve +81 kiloda Sevval Aydın rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, şampiyonaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gökçe, 1 hafta süren şampiyonayı başarılı bir organizasyonla tamamladıklarını söyledi.

Şampiyonada özellikle İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Bursa gibi illerin ön plana çıktığına işaret eden Gökçe, "Çok güzel hazırlanmışlar, çok başarılı maçlar çıkardılar. Çok iyi sporcularla gelmişler. İnşallah diğer illerimizin de noksanlarına bakıp onlarla ilgili federasyon olarak neler yapabileceğimizi de değerlendireceğiz." diye konuştu.

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