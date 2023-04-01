Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'da konuştu: (2)

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2021 yılında yanan 50 bin 470 hektarlık bir alan vardı. Hemen yangın sonrası çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu." dedi.

Bakan Kirişci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muğla Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın yüzde 68'inin orman olduğunu söyledi.

Muğla'da orman köylülerinin bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, orman gelirlerinden köylülere pay vereceklerini kaydetti.

Orman köylüsünün, "Zaten ben de bu ormanın küçük de olsa bir hissedarıyım. Burayı benim daha fazla korumam daha fazla kollamam gerekir" diyeceğini belirten Kirişci, "Biz zaten onların koruduğunu biliyoruz. Ama fazlasını yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme olmuş olacak. Buradan kendilerine gelir aktaracağız. Ormanda kesim yapan arkadaşlarımız sigortalı ise bunların kesmiş oldukları ürünleri yüzde 5 daha yüksek fiyattan alacağız. Böylelikle de onların sosyal güvenceli olmalarını teşvik edeceğiz." dedi.

Kirişci, orman köylülerinin odun ve kereste ihtiyacını maliyetinin yüzde 70 aşağısına alacağını kaydetti.

Muğla'nın önceki yıllarda orman yangınları yaşadığınını anımsatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bizim 44 bin civarında çalışanımız var. 2021 ve 2022 yangınlarını beraber yaşadık. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Rabb'imden hepsine rahmet niyaz ediyorum. Bunların içerisinde ülkemize yangını söndürmek için gelen yabancılar da vardı. Toplam sayı 135, yabancıları çıkardığımız zaman 105. Biz bu mevzuatla orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kardeşimize şehitlik unvanı verilmesini sağlıyoruz. Bu kanun bunları da sağlıyor. Gözünü kırpmadan yeşil vatanı için canını feda eden bu kardeşlerimizin yakınlarına, ailelerini manen mutlu etmek adına da biz bu şehitlik payesini 105 kardeşimize de vermiş olacağız. Tabii bundan sonra tek bir kardeşimizin tırnağına bile bir zarar gelsin istemeyiz. Ama hayatın akışı içerisinde bu gibi hadiseler oluyor. Böylelikle de bir düzenlemeyi de sağlamış olduk."

Göreve geldikten sonra Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinin makine ve insan kaynakları noktasında güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kirişci, 5 bin 300'ün üzerinde OGM'nin, 5 bin 700'e yakın DSİ’nin makine parkının bulunduğunu vurguladı.

Muğla'ya da bu yıl 14 arazöz, 2 tane 28 tonluk su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 3 kamyon ve 26 tonluk 2 ekskavatör olmak üzere toplamda 30 araç takviyesi yaptıklarını vurgulayan Kirişci, kentteki araç sayısının 540'a çıktığını dile getirdi.

Muğla'daki orman yangınlarında zarar gören alanları hızla ağaçlandırdıklarını belirten Kirişci, şöyle dedi:

"2021 yılında yanan 50 bin 470 hektarlık bir alan vardı. Hemen yangın sonrası çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu. Hani birileri var ya sürekli yanan bir orman alanı gördüklerinde 'Acaba burada ne zaman bir otel yükselecek?' diye bekleyen ama avucunu yalayanlara da buradan duyurmuş olalım. Böyle bir çalışma asla yapılamaz. Asla müsaade edilemez. Çünkü hukuk buna izin vermez. 2022'de 5 bin 671 hektar alan yandı. Bu 5 bin 671 hektarlık sahanın yüzde 67'sinde üretim, yüzde 37'sinde de saha hazırlığı çalışmaları tamamlandı. 10 milyon 600 bin fidan da toprakla buluşturuldu."

Türkiye'deki çam balının yüzde 90'ının, dünyanın da yüzde 85'inin Muğla'da üretildiği bilgisini veren Kirişci, "2021 yangınında bu balı ürettiğimiz alanlar da yok oldu' demeyelim. Zira bu 50 bin 470 hektarlık alanın sadece vermiş olduğu zarar, bizim çam balı üretim alanımızın yüzde 5'ine tekabül ediyor. Keşke o da olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı.

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