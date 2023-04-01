En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 14. kez düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başladı.



Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Belarus ve Rusya'dan 35 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldı.

Trofenin 4. ayak ilk gün yarışlarında bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, iki grup halinde start aldı. İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış yapıldı.

Trofenin 4. ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.