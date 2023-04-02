Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen taksi şoförü tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Muğla-Aydın kara yolundaki Menteşe polis uygulama noktasında, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Naz" ile takside yapılan aramada, aracın motor kısmına saklanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Taksi şoförü C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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