Muğla'da tarlaya devrilerek yanan araçtaki 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde tarlaya devrilerek yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.



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