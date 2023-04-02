Muğla'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derinliği yaklaşık 15 metre olan su kuyusuna merdiven ve halatla indi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan kedi, barınak görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.