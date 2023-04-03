AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından basın mensuplarına iftar

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MUĞLA (AA) - AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı basın mensuplarına iftar programı düzenledi.

Sarıana Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı Ersin Tayfur, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Başkan Gökmen, burada yaptığı konuşmada, Marmaris’te misafir edilen depremzedelerle iftar programı gerçekleştirdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

İlçede görev yapan gazetecilerle de bir arada olmak istediklerini belirten Gökmen, fedakarca kamuoyu görevini yerine getiren gazeteci dostlarıyla ramazanın manevi huzurunda birlikte olduklarını kaydetti.

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