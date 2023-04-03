Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda temizlik ateşinden çıkan yangın kontrol altına alındı.

Armutcuk Mahallesi İncir mevkisindeki zeytinlik alanda bir kişinin çevredeki otları temizlik için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar zeytin ve ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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