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Muğla ve İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

AA

Muğla ve İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Fethiye, Seydikemer ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Belirlenen 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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