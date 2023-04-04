Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ölüdeniz Mahallesinde İ.T'nin aracında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar esrar, seri numarası silinmiş tabanca, şarjör, fişek ve satır ele geçirildi.



Operasyonda zanlı gözaltına alındı.



Şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.







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