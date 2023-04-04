Muğla'da gönüllü gençler depremzede çocuklara ve annelerine etkinliklerle moral veriyor

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'daki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklar ve anneleri gönüllü gençlerin hazırladığı etkinliklerle moral buluyor.

Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası yaklaşık 42 bin depremzede Muğla'ya getirildi.

Kentteki otellere, KYK yurtlarına ve kurum misafirhanelerine yerleştirilen depremzedeler için Muğla Valiliğinin koordinesinde imkanlar seferber edildi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri de afetin çocuklarda ve ailelerinde oluşturduğu travmayı azaltmaya yönelik etkinlikler planladı.

Depremzedeler için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyununu, resim, seramik boyama ve ebru atölyeleri, dikiş nakış kursları, atla terapi, okul öncesi eğitim, sanat ve tiyatro atölyeleri etkinlikleri hazırlandı.

Uluslararası Gençlik Merkezi çalışanı Mehmet Deveci, AA muhabirine, ilk günden itibaren yurtlardaki depremzedeler için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının etkinliklerle afetzedelere psikolojik destek vermek olduğunu belirten Deveci, "Depremzedelerin kafalarının dağılmasına ve kendilerini iyi hissetmelerine olanak sağlamak istiyoruz. Haftanın üç veya dört günü buradayız. Yaptığımız çalışmalara özellikle çocuklarla katılımlarına önem veriyoruz. Çocukların burada yapmış olduğu ürünler ve çalışmalar bize de onlara da çok keyif veriyor." dedi.

Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüsü Ceren Pökün ise depremzedelerin geldiği günden beri yurtlarda resim atölyeleri, seramik boyama, ebru gibi çalışmalar yaptıklarını ve çocuklarla çok keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Hatay'dan Muğla’ya gelen depremzede Kısmet Kınalı, KYK yurtlarında düzenlenen etkinliklere katılım sağladığını ve kendileri için çok faydalı olduğunu anlattı.

Kınalı, "Yurtta boş boş oturmaktansa böyle etkinliklere katılmak kızım ve benim için iyi oluyor. Kafamız dağılıyor, biraz da olsa kendimize gelmemizi sağlıyor. Çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Edebiyat öğretmeni depremzede Zarife Güzelmahsur da yapılan tüm etkinliklere katılmaya çalıştığına dile getirerek, "Bugün ebru çalışmasına katıldık. Bu aktiviteler bizi rahatlatıyor. Günlük akışımıza biraz renk getiriyor. Bizler için dinlendirici bir aktivite oluyor." ifadelerini kullandı.

Depremzede Dilek Koçak ise daha çok seramik atölyesine ve bisiklet etkinliğine katıldığını belirterek, etkinliklerin kendisi için moral olduğunu, çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

- Yurtlarda 4 bin depremzede konuk ediliyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt İdare Şube Müdürü Bengül Yazar, kentteki yurtlarda 4 bine yakın depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Depremzedelerin normalleşmelerine katkıda bulunabilmek için yaş gruplarına ayırdıklarını ve yurtlarda etkinliklere başladıklarını belirten Yazar, "Depremzede ailelerin acılarını biraz dindirebilmek, onları biraz daha normal hayata kazandırabilmek adına birtakım uğraşılar ve beceriler düzenliyoruz. Birçok alanda çalışmalarımız var. Genç ofislerimiz var. Bilgisayar ortamında çocukların eğitim almasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Yazar, çocuklar okullardayken annelerine yönelik de beceri kazandırıcı etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.





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