Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı suç araştırma timlerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla Marmaris'te belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme" suçlarından 8 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.