GÜNCELLEME - Muğla ve İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Fethiye, Seydikemer ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Bu kapsamda, Narkotik Şubeden 104 personel olmak üzere İstihbarat, KOM, TEM, Asayiş Şube, Özel Harekat, İHA Büro, Fethiye ve Seydikemer İlçe Emniyet personellerin oluşan 41 ekip, toplam 168 personel ile 4 narkotik arama köpeğinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen 30 adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, kaleşnikof, 2 ruhsatsız tabanca ve 527 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.





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