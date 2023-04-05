Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

En güzel Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde el yapımı kaçak içki sattığı belirlenen kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilüzümlü Mahallesi'nde H.G'nin aynı mahallede faaliyet gösteren bir işletmeye el yapımı kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda şüphelinin ev ve aracında 30 litre el yapımı rakı, 33 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.