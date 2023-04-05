Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde el yapımı kaçak içki sattığı belirlenen kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilüzümlü Mahallesi'nde H.G'nin aynı mahallede faaliyet gösteren bir işletmeye el yapımı kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüphelinin ev ve aracında 30 litre el yapımı rakı, 33 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.