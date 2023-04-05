Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Milas'ta yaşayan C.M.K., A.İ.C. ve O.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 sarma esrar, 25 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

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