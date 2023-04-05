Datça'da hayvan üreticileri hastalıklara karşı bilgilendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça İlçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri hayvan sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Datça merkez ve bağlı kırsal mahallelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda özellikle şap hastalığına karşı bilgi verildiğini kaydetti.



Üreticiler de ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.