Bodrum'da enderun usulü teravih namazı kılındı

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MUĞLA (AA) – Muğla'nın Borum ilçesinde enderun usulü teravih namazı kılındı.

İlçede her salı akşamı farklı bir camide kılınan Osmanlı'nın köklü geleneklerinden enderun usulü teravih namazı, bu hafta Ortakent Merkez Camisi'nde eda edildi.

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, enderun teravihinin Osmanlı enderun mektebi geleneği olduğunu belirtti.

Kapancı, enderun usulü teravihin özelliğinin namazın her 4 rekatının, Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlardaki ilahilerle de süslenmesi olduğunu kaydetti.



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