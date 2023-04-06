Marmaris'te depremzedeler için iftar programı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Marmaris Emniyet Müdürlüğünce depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Polisevinde gerçekleştirilen iftara, depremzedelerin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Müftüsü Yunus Acar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve emniyet görevlileri katıldı.

Programda misafirleriyle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Kapsız, "Depremlerde felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu afetin izlerini hep birlikte ülkece ve milletçe fedakarca sileceğiz." dedi.

Depremzede Ülkü Günay Yanar Marmaris'te bulunduğu süre içinde işlediği iğne tabloyu Kaymakam Aksoy’a hediye etti.

Kahramanmaraş'ta evleri ağır hasar alan Mehmet Tuncer'in de 15. yaş günü doğum günü pastası kesilerek tebrik edildi.

Kaymakam Aksoy depremzede çocuklara satranç takımı ve hediye verdi.

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