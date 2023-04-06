Muğla Valisi Tavlı, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920’de kurulan ve basın dünyasının saygın kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'nın Millî Mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu belirtti.



Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı'nın gerek yazılı gerekse görsel basında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tavlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış, yurt içinde ve dünyanın her yerinde oluşturduğu geniş haber ağıyla dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır. Bu düşüncelerle her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla daha da büyüyüp güçlenen Anadolu Ajansı’nın, 103. kuruluş yıldönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."



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