MSKÜ, TEKNOFEST'te "sosyal yenilik ve girişimcilik" ödülü aldı

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), TEKNOFES TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında "Merkeziyetsiz tasarım ve tedarik istemi: LunaJo" projesiyle sosyal yenilik ve girişimcilik alanında birincilik elde etti.

Danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Enis Karaarslan'ın yaptığı projenin ekibinde, MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ömer Furkan Berber, Ahmet Davut Atli ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Eser yer alıyor.

Projede, tasarım ve tedarik sisteminde aracıları en aza indirgemek için müşterilerin, ürünü tasarlayan ve üreten tarafların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan, gazetecilere, 2018 yılından beri MSKÜ Blokzinciri Araştırma Grubu bünyesinde öğrencileriyle blokzincir teknolojisine dair birçok çalışma yaparak önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerinin fikrinin e-ticaret alanında fark yaratmayı amaçladığını belirten Karaarslan, "Ayrıca TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) desteği üzerinden şirketleşme hedefi bulunmaktadır. Onların Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminim." dedi.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında, ilk değerlendirmeleri geçen 9 kategoride toplam 115 proje değerlendirmeye alındı. Her kategoride jürilerin verdiği karar neticesinde 27 proje ödüle layık görüldü. Derece alan projeler, çalışmalarını TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenecek ve ödüllerini alacak.

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