Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 8 Nisan Cumartesi günü Muğla'da yapılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 8 Nisan Cumartesi günü koşulacak.

Milas ilçesinde 6 ülkeden 460 sporcunun katılacağı maratonda sporcular, 10-17-26-45 kilometrelik kategorilerde madalya için yarışacak.

"Harikalar Diyarı'nda Koş" mottosu ile dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuları buluşturacak maratonda katılımcılar doğa, kültür ve tarihle baş başa bir koşu yapacak.

Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 2019 yılından bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştiriliyor.

Hem bölgedeki köylerde konaklama kapasitesi hem de zorlu doğa mücadelesinden dolayı yarış için 460 katılımcı kontenjanı bulunuyor.

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