Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bodrum, Marmaris, Dalaman, Menteşe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda C.A, İ.S, N.Y, T.K ve O.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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