Marmaris Belediyesi iftar sofrasını Karaca'da kurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi merkeze uzak mahallelerde kurduğu iftar sofralarının 6’ncısını Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı mahallelerde iftar sofralarını kuran Marmaris Belediyesi, Çamlı, Çetibeli, Turgut, Osmaniye ve Bayır Mahallesi'nden Karaca'da da vatandaşlarla buluşmaya devam etti.

Ev sahipliğini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yaptığı iftar sofralarının altıncısı Karaca Mahallesi'nde gerçekleşti.

Karaca Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen iftar yemeğine mahalle yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mehmet Oktay mahalle sakinleriyle tek tek tokalaşarak hayırlı iftarlar diledi.

Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri, birim amirleri ve mahalle muhtarı Mehmet Yaman'ın da eşlik ettiği iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla oruçlar duayla açıldı. İftar sonrasında mahalle imamının duasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.