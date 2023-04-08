Muğla'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri S.K. ve E.Ş’nin otobüsle ilçeye Karadeniz bölgesinden ruhsatsız tabanca getirerek sattığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 3 şarjör ile 48 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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