Muğla'da rögardaki 6 köpek yavrusu kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde rögar içinde mahsur kalan 6 köpek yavrusu çıkarıldı.

Beçin Mahallesi'nde köpek yavrularının rögarda mahsur kaldığı ihbarını alan Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, kurtardığı 6 köpek yavrusunu sahibine teslim etti.

Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.









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